L'Equipe verrast: 'PSG wil twee oude bekenden van de Jupiler Pro League wegplukken bij Lazio'

SS Lazio zit kampioen Juventus nog altijd op de hielen in de strijd om de Italiaanse landstitel. Het succes van de Romeinen kent ook een keerzijde van de medaille, want enkele uitblinkers treden nu volop in de spotlights.

Volgens L'Equipe volgt PSG drie Lazio-spelers op de voet: Sergej Milinkovic-Savic, Adam Marusic en coach Simone Inzaghi. De eerste twee zijn oude bekenden van de Jupiler Pro League. Milinkovic-Savic voetbalde een korte periode voor Racing Genk alvorens de Romeinen in 2015 10 miljoen neertelden voor de Servische middenvelder. De 24-jarige rechtspoot maakt ondertussen al enkele seizoenen indruk in Italië. Lazio plakte al een prijskaartje van zo'n 100 miljoen euro op zijn hoofd. Adam Marusic kennen we dan weer door zijn passages bij KV Kortrijk en KV Oostende. De Montenegrijnse flankspeler trok in de zomer van 2017 voor 5,5 miljoen naar Italië. Marusic was zondagmiddag nog goed voor de openingstreffer van zijn team tegen Genoa, maar speelde dit seizoen nog maar negen wedstrijden voor Lazio.