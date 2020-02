🎥 Sevilla en Atlético Madrid gaan met de derde plaats van Getafe aan de haal

De strijd om de derde plaats in de Primera División is bijzonder spannend. Getafe moest die afstaan aan Sevilla, dat enkele uren daarna Atlético Madrid op gelijke hoogte zag komen.

Getafe stuurde Ajax donderdag nog gefrustreerd en met een 2-0 nederlaag naar huis, maar drie dagen later gingen ze met 0-3 onderuit tegen Sevilla. Ocampos, Fernando en Koundé waren de boosdoeners voor Getafe. Sevilla nam de derde plaats over van Getafe en kreeg enkele uren later het gezelschap van Atlético Madrid.

De manschappen van Diego Simeone kregen Villarreal over de vloer en keken na een dik kwartier tegen een achterstand aan. Alcacér zette de bezoekers met een afstandsschot op 0-1. Correa maakte voor de rust gelijk en in de laatste 45 minuten zorgden Koke en João Felix ervoor dat de drie punten in de Spaanse hoofdstand bleven.