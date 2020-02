Vreven weigert de handdoek in de ring te gooien: "Sporting Lokeren is een begrip in het Belgische voetbal"

"We zijn naar hier gekomen zonder dokter, met drie rolletjes tape en zonder energiesupplementen", een schrijnende anekdote van Stijn Vreven om aan te tonen hoe diep de financiële krater is momenteel. Toch hoopt de Lokerse T1 nog op een goede afloop.

Lokeren liet tegen Roeselare zien (2-2) dat ze ondanks alle miserie nog niet dood zijn. Coach Stijn Vreven hoopt niet dat dit zijn laatste wedstrijd was als coach van de Waaslanders: Deze club moet blijven bestaan", zegt hij in een interview aan Sporza.

Begrip in het Belgisch voetbal

"Sporting Lokeren is een begrip in het Belgische voetbal, met heel goeie resultaten in het verleden. Nu zittten we in een dipje, maar daar moeten we uitgeraken. Hopelijk komt er straks witte rook uit de bestuurskamer en dan kunnen wij onze plicht doen op het veld: ons sportief redden en in 1B blijven. Daar geloven we nog in."

"Zelf kijk ik alleen naar de dag van morgen. De financiële gesprekken zijn al heel lang aan de gang. Wij wachten op witte rook, maar zelf heb ik er totaal geen idee van hoe ver het daarmee staat."