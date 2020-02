Thomas Henry maakt zich zorgen met de promotiefinale in aantocht: "Dat moet eruit!"

Oud-Heverlee Leuven doet niet meer meer voor de tweede periodetitel in de Proximus League, maar is al wel zeker van deelname aan de promotiefinale. Volgende week komt er een generale repetitie aan en topschutter Thomas Henry maakte duidelijk wat het werkpunt is.

Thomas Henry scoorde het voorbije weekend nog twee keer tegen Union. Dat volstond niet voor de zege, want Oud-Heverlee Leuven slikte te makkelijk tegendoelpunten. De Brusselaars wonnen met 3-5. "Al van bij de start van de tweede periode maken we steeds dezelfde fouten", gaf de Franse spits aan op de webstek van de Vlaams-Brabanders. "Bijna elke doelkans van de tegenpartij resulteerde in een doelpunt. Oké, er was wat pech bij gemoeid, maar het moet eruit. Het overkomt ons te vaak. Is het een gebrek aan concentratie", aldus Henry. De belangen van de partij tegen Virton op de laatste speeldag zijn dus niet groot, al wil de winnaar van de eerste periode vertrouwen tanken voor de nakende promotiefinale tegen een nog te bepalen tegenstander (Westerlo of Beerschot).