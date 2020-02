Supportersclub Manchester United blikt terug op heenwedstrijd tegen Club Brugge: "Clement heeft mij aangenaam verrast"

Manchester United is er niet in geslaagd om vorige week te winnen op het veld van Club Brugge. Het werd 1-1 na doelpunten van Dennis en Martial. Hein Coppens, voorzitter van Flanders Mancunians, was onder de indruk van de keuzes van Philippe Clement.

Coppens zag dat zijn ploeg het moeilijk had in het Jan Breydelstadion. "Het was geen goede wedstrijd. Club Brugge was goed, maar bij het openingsdoelpunt stond onze doelman niet goed geposteerd", aldus de voorzitter van Flanders Mancunians.

Hij was onder de indruk van enkele spelers van Club Brugge. "Dennis en de jonge mannen (De Cuyper en De Ketelaere) speelden goed. Ik had eigenlijk Vormer verwacht, maar Clement had mij aangenaam verrast met zijn beslissingen."

Open brief

De supporters van Manchester United hebben eerder deze week een open brief geschreven aan de burgemeester van Club Brugge. Ze moesten kilometers naar het stadion wandelen en ze waren niet te spreken over de veiligheid. Hein Coppens bevestigt het verhaal. "Ik kan de visie wel onderschrijven. We hebben inderdaad lang in de regen moeten wachten en het duurde lang voor we het in stadion waren."