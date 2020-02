Het scoringsprobleem of spitsenprobleem van Club Brugge? De ontluisterende cijfers én de verklaring van Clement en Balanta

Club Brugge werkte in 2020 al tien wedstrijden af en verloor daarin nog geen enkele keer. Toch kon het ook nog niet écht uithalen. Bovendien staan de spitsen globaal genomen vrij droog de laatste maanden.

"Het is op dit moment makkelijker om de mol te vinden dan een herkenbare spits bij Club Brugge, dat is echt een probleem aan het worden. Het is van de kerstmatch geleden dat ze nog meer dan twee keer scoorden", drukte Eric Goens in Sports Late Night alles en iedereen op de feiten.

Ook Philippe Clement zag zijn team tegen Charleroi niet goed uit de verf komen: "Het was niet makkelijk om telkens opnieuw die muur die Charleroi was te slopen, maar ik verwacht wel meer kwaliteit van mijn ploeg aan de bal. Maar op mentaliteit punten pakken is ook belangrijk."

12 goals in 10 matchen

In 2020 speelde Club Brugge over alle competities heen al tien wedstrijden. Vijf daarvan werden gewonnen, vijf keer werd gelijkgespeeld. In die tien duels werden twaalf goals gescoord en zeven geïncasseerd. De vijf overwinningen waren er telkens eentje met amper één doelpunt verschil.

Echt slecht zijn de cijfers dus niet, maar echt oogstrelend is het allemaal net niet meer - zeker niet als we de vergelijking maken met het begin van het seizoen. AA Gent heeft Club Brugge inmiddels de loef afgestoken als het gaat over het totaal aantal gemaakte competitiedoelpunten (58 versus 54).

Misschien is het logisch dat onze spitsen niet zo vaak scoren

Bovendien is er vooral een spitsenprobleem: op Emmanuel Dennis na zijn de twaalf goals van 2020 allen afkomstig van niet-aanvallers, met Eder Balanta als laatste in het rijtje afgelopen weekend tegen Charleroi. "Onze spitsen scoren inderdaad weinig, maar dat is misschien logisch", aldus de goalgetter van dienst.

"Onze coach houdt ervan om te roteren en daardoor ligt het rendement van de aanvallers misschien wat lager. Ze hebben niet de kans om vertrouwen op te doen, maar het is goed dat het gevaar van overal komt en dat de middenvelders dan kunnen scoren."