Is Pietermaat de pion die Losada miste? "Blij dat ik weer topfit ben"

Beerschot is aan een uitstekende periode bezig en pakte de laatste weken tien op twaalf. De terugkeer van Tom Pietermaat is daar niet vreemd aan.

Middenvelder, pitbull, kilometervreter. Pietermaat speelde in de eerste seizoenshelft amper 27 minuten, maar is nu helemaal terug. Tegen Lommel stond hij voor de vijfde week op rij in de basis.

“Ik ben niet helemaal tevreden over mijn prestatie vandaag”, verraste hij achteraf. “Maar ik ben vooral blij dat ik opnieuw topfit ben. Ik heb nu al een paar wedstrijden op rij kunnen spelen zonder dat er kwaaltjes optreden. Dat is een hele geruststelling.”

Met Pietermaat en Ryan Sanusi er opnieuw bij heeft Hernan Losada plots heel wat opties om zijn middenveld in te vullen.