Lampard na nederlaag tegen Bayern München: "Je kan eens verliezen, maar wij zijn gewoon afgestraft"

Chelsea verloor dinsdag met 0-3 van Bayern München. De mannen van Frank Lampard hebben daardoor een mirakel nodig om zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League.

Chelsea haalde de rust nog met 0-0, maar incasseerde daarna twee doelpunten van Serge Gnabry en eentje van Robert Lewandowski. Na de rode kaart voor Marcos Alonso mocht het zelfs nog van geluk spreken dat de schade niet nóg groter werd op Stamford Bridge.

“Bayern was geweldig”, vertelde Lampard achteraf. “Je kan eens verliezen, maar wij zijn gewoon weggespeeld, afgestraft. We speelden zonder overtuiging of vertrouwen aan de bal. Dat is hetgene wat mij nog et meest teleurstelt.”

“We zijn bezig aan een goed seizoen, maar net nu lieten we het afweten. Mijn jongens hebben natuurlijk minder ervaring dan die van Bayern. Daarom hoop ik dat ze geleerd hebben uit wat is gebeurd en dat het de volgende keer beter gaat."