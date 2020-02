🎥 Clement windt er geen doekjes om: "We gaan méér dan een mirakel nodig hebben"

Club Brugge gaat morgenavond in het mythische Old Trafford op zoek naar een stuntzege tegen Manchester United. Philippe Clement weet dat blauw-zwart in deze omstandigheden Dame Fortuna zal nodig hebben.

Ruud Vormer, Eder Balanta, Krépin Diatta en Emmanuel Dennis. Het lijstje afwezigen bij Club Brugge voor de wedstrijd bij Manchester United oogt héél zwaar. "Het wordt nog een grotere uitdaging dan we dachten", lacht Philippe Clement in de persbabbel aan de vooravond van de wedstrijd." Het wordt inderdaad een jonge ploeg zonder ervaring. Maar het wordt top voor hen "Voor de heenmatch zei ik dat we een mirakel zouden nodig hebben om Manchester United uit te schakelen. Wel, we gaan méér nodig hebben dan een mirakel." Clement zal in The Theatre of Dreams beroep moeten doen op enkele jongeren. "Het wordt inderdaad een jonge ploeg zonder ervaring. Maar het wordt top voor hen!"





Volg Manchester United - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (27/02).