Remember Dnipro? De Europa League als vergiftigd geschenk voor Club Brugge (en Gent), Philippe Clement heeft duidelijk antwoord

Club Brugge en KAA Gent kunnen zich donderdag plaatsen voor de achtste finales van de Europa League en zo mogelijk een nieuwe topaffiche voorgeschoteld krijgen. Maar: kan dat zijn gevolgen hebben voor de competitie?

Zowel Club Brugge (in Manchester) als AA Gent (tegen AS Roma) staan voor een moeilijke opdracht, maar zijn zeker niet kansloos om de volgende ronde te halen. En dan zou er een nieuwe topaffiche klaar kunnen staan voor blauw-zwart of de Buffalo's.

Arsenal, Sevilla, Internazionale, ... Er zitten nog leuke tegenstanders genoeg in de potentiële trommels voor de achtste finales. En evengoed ook enkele 'haalbare' kaarten om écht diep door te stoten in de Europese competitie.

Remember Dnipro

Dat zou ook heel goed zijn voor de Belgische coëfficient. Maar is het ook goed voor de titelambities van Club Brugge en AA Gent? We weten allemaal wat er gebeurde voor blauw-zwart in het seizoen 2014-2015: een Europese kwartfinale tegen Dnipro Dnipropretovsk, maar de titel ondertussen in de play-offs verspeeld aan ... KAA Gent.

De achtste finales worden op 12 en 19 maart afgewerkt en zouden in aanloop naar de bekerfinale vooral voor Club Brugge een extra verzwaring van het programma betekenen, de eventuele kwartfinales (9 en 16 april) liggen knal in de play-offs.

Zou tegen mijn eigen DNA ingaan als ik nu iets anders zou vragen

Toch wil Philippe Clement niet weten van een Europese uitschakeling: "Het klopt dat we nog op drie fronten actief zijn. Hoe belangrijk de Europa League is? Ik wil altijd winnen", aldus de oefenmeester van blauw-zwart.

"We gaan er alles aan doen om ons te kwalificeren. We gaan ons volledig geven. Ik probeer al acht maanden iets in de kleedkamer te brengen qua mentaliteit. Als ik nu iets anders zou vragen, dan zou dat tegen mijn eigen DNA ingaan. En we hebben kwaliteit genoeg in de volledige kern."