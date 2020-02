Stunten op Old Trafford? Statistieken spreken allerminst in het voordeel van Club Brugge

Club Brugge mag vanavond in het mythische 'Theatre of Dreams' proberen om dé performance van het seizoen te geven. Het zal nodig zijn wil blauw-zwart de 'Mancunians'uit de Europa League kegelen. Man United op eigen grond in de verlegenheid brengen is immers aan weinigen gegeven.

Zeker voor Belgische clubs is iets rapen op Old Trafford bijna onmogelijk, dat berekende Het Laatste Nieuws. Club Brugge en Anderlecht probeerden elk vijf keer de scalp te pakken van Man United, maar kwamen evenveel keer van een kale reis terug. Naar het voorbeeld van Ajax en co In 2017 sleepte paars-wit wel verlengingen uit de brand, maar de 'Red Devils' trokken alsnog aan het langste eind. Slechts vier clubs uit de kleinere voetbalcompetities konden de club uit Manchester kloppen op eigen terrein: Ajax, Fenerbahçe, Besiktas en Cluj.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Manchester United - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.