Premier League opent Hall of Fame, wie moet er voor jou zeker in?

De Premier League kwam met groot nieuws naar buiten op donderdag 27 februari. Het introduceert een 'Hall of Fame', waarvan de eerste twee leden op 19 maart zullen bekendgemaakt worden. Rest de vraag: wie moet er als eerste worden ingezet?

De Premier League kondigde het nieuws aan en gaf meteen ook enkele voorwaarden mee. Het moet gaan over spelers die al gestopt zijn met hun carrière en enkel hun carrière in de Premier League telt mee. Iemand als Cristiano Ronaldo mag dan ook enkel op zijn jaren bij Manchester United worden beoordeeld bijvoorbeeld.

Gareth Barry - met meer dan 650 gespeelde wedstrijden recordhouder - komt ook nog niet in aanmerking, omdat hij nog steeds actief is. En dus moeten we op zoek naar de helden van iets langer geleden. Het gaat over spelers met grote mogelijkheden en talent.

Topschutter aller tijden: Shearer

Topschutter aller tijden is Alan Shearer momenteel met 260 goals in 441 wedstrijden. Ook te vinden in de top-10 van topschutters onder meer Frank Lampard, Thierry Henry, Michael Owen en Robbie Fowler. Dan heb je ook meteen enkele grote kanshebbers te strikken voor deze rubriek.

Als het gaat over de Premier League (die officieel onder die benaming sinds 1992 bestaat), zijn er een aantal spelers die echt hun stempel hebben gedrukt op de hele zaak. Automatisch kom je dan uit bij Frank Lampard, die 20 jaar op het hoogste niveau speelde.

Generatiestrijd

Ook Steven Gerrard drukte meer dan zijn stempel in deze eeuw, terwijl Ryan Giggs ook niet minder dan 663 wedstrijden verzamelde. Ook Andy Cole scoorde 187 doelpunten tussen 1992 en 2008 en mag niet worden uitgevlakt.

Als u het aan ons zou vragen wie de eerste twee zouden moeten zijn in de Hall of Fame, dan komen we misschien wel uit bij Giggs en Lampard, al doen we dan Henry en Gerrard misschien sowieso oneer aan. Sowieso zullen ze allen wel bij de Hall of Fame terechtkomen de komende maanden of jaren.

Maar zegt u het maar: welke twee zou u opnemen in de Hall of Fame? We hebben een lijstje van 30 namen in alfabetische volgorde klaargezet, kies jouw twee namen!