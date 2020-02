Vadis baalt na uitschakeling: "We waren twee keer de beste ploeg op het veld"

KAA Gent kwam vanavond niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen AS Roma. Het Europese avontuur van de Oost-Vlamingen eindigt. "Ik baal van deze uitschakeling", vertelt Vadis Odjidja.

Vadis Odjidja was zichtbaar gefrustreerd na de wedstrijd. KAA Gent gaf een voorsprong té gemakkelijk weg en vergat vervolgens de kansen af te maken.

"We hebben heel veel kansen gekregen", zag ook de aanvoerder van de Buffalo's. "Mijn conclusie? We waren twee keer de beste ploeg op het veld."

Het is zo jammer dat het tweede doelpunt niet gevallen is. Ik ben zeker dat nummer drie er dan ook was gekomen

In de Arteveldestad geloofde iedereen in de kansen van Gent. "Het is zo jammer dat het tweede doelpunt niet gevallen is. Ik ben zeker dat nummer drie er dan ook was gekomen."