Mannaert glundert ondanks mindere periode: "Dit is een historisch seizoen"

Club Brugge staat donderdagavond voor een belangrijke wedstrijd in de zestiende finales van de Europa League. Doorslaggevend voor het seizoen wordt die wedstrijd echter niet, de Bruggelingen hebben hun zinnen eerder gezet op de dubbel.

Negen punten voorsprong op de eerste achtervolger, 67 punten op 81, zeventien clean sheets en een doelsaldo van +42. Het tussentijds rapport dat blauw-zwart kan voorleggen oogt indrukwekkend.

Club-CEO Vincent Mannaert is dan ook apetrots: "Dit is een historisch seizoen. Qua resultaten spelen we sinds onze promotie in 1967 ons beste seizoen ooit", zegt hij in Het Belang van Limburg.

Man U

Hoe schat Mannaert de kansen in tegen Man United? “Ik heb ­hetzelfde gevoel als voor die heenwedstrijd. Weet je, dit Man U is niet meer het Man U van bij de loting. De mensen van Man chester United bevestigden dat."

"Op de loting zaten ze op een ­kantelpunt. Ofwel zouden ze ­verder afglijden, ofwel zouden ze met de inbreng van wat jongeren de weg naar boven vinden. Ze hebben dat kantelmoment naar boven op het juiste moment ­ingezet.”