Bondscoach Martinez komt met nieuws over rentree van zorgenkind Hazard

Roberto Martinez zal vorig weekend toch niet al te best geslapen hebben als je het ons vraagt. De Spaanse bondscoach lag ongetwijfeld wakker van de blessure van Eden Hazard. Gans voetbalminnend België houdt dan ook zijn hart vast.

Bij Canada Cope kon de bondscoach de vele ongeruste fans toch een beetje geruststellen: "We hebben met Eden gesproken en we zijn nu aan het kijken wanneer hij zou kunnen terugkeren. Iedereen was extreem ontgoocheld door zijn blessure, maar dat maakt deel uit van het leven van een voetballer."

"De voorbije acht jaar heeft hij amper matchen gemist door blessures. Maar ik ben ervan overtuigd dat Hazard terug zal keren voor de laatste match in La Liga en dat hij nog belangrijk zal zijn voor Real Madrid. Ook al vraagt de medische staf van Real mijn mening niet, we staan wel in nauw contact met hen."