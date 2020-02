Cristiano vs muur 0-24: Ronaldo kan maar geen vrije trap scoren voor Juventus

Begint de leeftijd dan toch grip te krijgen op een van de grootste atleten in het voetbal van het voorbije decennium? Vrijetrappenspecialist Cristiano Ronaldo maakt niet langer aanspraak op dat laatste deel van die samenstelling. Een vrijschop van CR7 leverde al een hele poos geen goal meer op.

Juventus beleefde een frustrerende avond in het Parc Olympique in Lyon. Doelman Anthony Lopes moest geen enkele keer tussenkomen op een gekadreerd schot, ook niet toen Cristiano Ronaldo kans waagde met zijn handelsmerk: de vrijschop. Die poging stierf een stille dood in de muur.

Dat was overigens het lot van 24 van 38 pogingen die hij al ondernam in het shirt van Juventus, berekende Voetbal International. De 14 andere pogingen werden gered door de doelman of waren niet tussen of net op de palen gericht. Op een Siúuu! na een vrijschop voor Juventus is het nog even wachten.

De Portugees blijft de ballen wel opeisen. Woensdag liet hij de tweede vrije trap wel aan Pjanic, maar die volgde het voorbeeld van zijn ploegmakker; in het muurtje. Dat zijn ploegmaats de bal toch aan Ronaldo laten is echter begrijpelijk. In zijn rijkgevulde carrière scoorde hij er al tientallen.

Het is echter niet zo dat CR7 geen vrijschop meer scoorde sinds hij vertrok bij Real Madrid. U herinnert zich ongetwijfeld het pareltje nog wel dat hij op het WK scoorde in de knotsgekke 3-3 tegen Spanje. Officieel lag hij toen nog onder contract bij 'de Koninklijke', maar hij had zijn laatste match in Madrileense loondienst al gespeeld. In juni 2019 scoorde hij zijn laatste, in de halve finale van de Nations League tegen Zwitserland (3-0), de eerste van een hattrick.