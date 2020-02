Engelse pers maakt Deli met de grond gelijk: "Mocht hij een keeper zijn geweest, was hij een kanshebber voor de redding van het seizoen"

Manchester United draaide donderdagavond op Old Trafford Club Brugge door de gehakmolen. Met dank aan Simon Deli, de Ivoriaanse verdediger moest na 22 minuten naar de kant na een erg domme handsbal. We hopen dat Deli geen Britse tabloids zal lezen vanmorgen.

Die laten namelijk geen spaander heel van de 28-jarige centrale verdediger. "Wat bezielde hem in hemelsnaam om één van de meest idiote handsballen van dit, of elk ander, seizoen te begaan en op die manier United de kwalificatie cadeau te doen?", citeert Het Laatste Nieuws the Daily Mail.

Redding van het seizoen

Ook The Guardian toont geen genade voor de zondebok van Club Brugge: “Daniel James z’n schot werd in corner geduwd, nadat Simon Deli zichzelf naar links gooide en zijn arm strekte. Mocht hij een keeper zijn geweest, was hij een kanshebber voor de redding van het seizoen.”

“Een bizarre handsbal. Simon Deli dook naar links en maakte duidelijk hands. We zullen nooit weten wat er zou gebeurd zijn, mocht Deli zichzelf niet op domme wijze van het veld hebben gestuurd", staat tenslotte in The Sun te lezen.