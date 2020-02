Round-up: Beerschot opent promotiefinale in eigen huis, Roeselare naar play-downs én de pouleverdeling in play-off 2

De laatste speeldag van de Proximus League zit erop en bijna alles is beslist. Alleen Virton en Beerschot komen nog in actie, maar dat heeft geen gevolgen meer voor de verdeling van de promotie- of degradatiewedstrijden.

Door de nederlaag van Westerlo en de zege van Beerschot kroonden de mannen van het Kiel zich tot kampioen van de tweede periode. Omdat ze onder Oud-Heverlee Leuven, de andere periodekampioen, eindigden in het algemene klassement zal Beerschot het tweeluik thuis aanvatten. Onderin hield Lommel Roeselare op een brilscore en dat volstond voor de Limburgers om de tegenstander op de voorlaatste plaats in de algemene rangschikking te houden. De West-Vlamingen zijn dus samen met rode lantaarn Lokeren veroordeeld tot de play-downs. Roeselare begint met een bonus van drie punten en mag drie van de vijf wedstrijden, waaronder de eerste, thuis aanvatten. Iedereen behalve Lokeren en Roeselare neemt deel aan play-off 2, ook de latere promovendus. Als zesde zit Lommel in poule 1 en gaat Beerschot als vijfde naar poule 2. Zij kunnen in hun inhaalmatch nog wel over Union wippen. Westerlo, de kampioen van het algemene klassement zonder periodetitel, gaat samen met Union naar poule 3. Nummers 2 en 3 Virton en OHL naar poule 4.