Geen excuses meer na Europese uitschakeling: Club Brugge mag niet hetzelfde overkomen als in 2014/15

Club Brugge en KAA Gent moesten donderdagavond allebei de wet van de sterkste ondergaan in de Europa League. Daarmee zijn ook de laatste twee Belgische teams van de Europese scène verdwenen. De focus verschuift nu naar play-off 1.

KAA Gent en Club Brugge namen donderdagavond afscheid van de Europa League (EL). De nummer 1 in de Belgische competitie door een flinke dreun, eerste achtervolger Gent met een eervol gelijkspel. De prestaties lagen in de lijn van de Belgische competitie. Blauw-zwart worstelt wat met zichzelf, de Buffalo's hebben vertrouwen te over.

De twee ploegen die als nummers 1 & 2 van het klassement de play-offs induiken hoeven zich op niets anders meer te focussen. Voor Club Brugge is er nog de bekerfinale voor aanvang van de eindronde, maar gedurende de tien speeldagen waarin het kampioenschap beslist wordt, hoeven beide teams zich alleen maar op die tien wedstrijden te concentreren.

Uitgeperst na Dnipro

Dat in tegenstelling tot het seizoen 2014/15. Toen sloot Club Brugge ook de reguliere competitie af als leider, toen met vier punten voorsprong (twee na halvering) op Gent. De Oost-Vlamingen waren niet actief in Europa, de West-Vlaamse buren hadden zich net voor de kwartfinale van de EL geplaatst tegen Besiktas, Dnipro Dnipropetrovsk was de volgende tegenstanders.

Na de 0-0 in Brugge volgde een ontnuchtering in Oekraïne (0-1). De zestiende Europese match van het seizoen was er te veel aan. Dat jaar speelde Club ook zeven bekermatchen voor het begin van PO1. Het won de Beker van België ook, maar na Dnipro was Club Brugge uitgeperst.

Drie opeenvolgende nederlagen in de play-offs deden hen de das om, terwijl latere kampioen Gent nog fris zat. Dit jaar zijn er voor Club Brugge geen excuses meer. Zeker niet als Philippe Clement zijn team weer kan laten voetballen zoals voor de jaarwisseling.