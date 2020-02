Dit is de reden achter de emotionele viering van Odion Ighalo tegen Club Brugge

Het was de eerste goal van Odion Ighalo in het shirt van Manchester United. Hij werd op de laatste dag van de wintermercato binnengehaald door de club waar hij al van kindsaf fan van was.

Net zoals zijn zuster Mary Atole die op 12 december op 43-jarige leeftijd overleed. Na de goal toonde hij zijn shirt, met daarop een foto van haar en haar sterfdatum. Ook haar naam staat op zijn voetbalschoenen, zodat ze er altijd bij is.

A lovely tribute from Ighalo ❤️



The forward dedicates his first Man United goal to his sister who recently passed away pic.twitter.com/fP8V9nQNzR