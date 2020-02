🎥 Lazio komt aan de leiding in de Serie A na mooie overwinning tegen Bologna

Door dat de wedstrijd Inter-Juventus is uitgesteld door het coronavirus, komt Lazio voorlopig aan de leiding in de Italiaanse competitie. Hun tegenstanders van vandaag, Bologna, hadden echter beter verdiend.

Voor één keer was het niet Ciro Immobile, de topschutter, die zijn ploeg moest dragen. Zijn teamgenoten Luis Alberto en Joaquim Correa hadden op 21 minuten tijd het verschil gemaakt. Bekijk hieronder het tweede doelpunt:

🇦🇹⚽ #PinchasPorElMundo 🌏

Con este gol de Joaquín Correa, Lazio supera momentáneamente 2-0 a Bologna por la fecha 26 y se sube a la cima de la Liga Italiana, con un partido más. pic.twitter.com/GJ80LveFx8 — La Voz Albirroja (@Lavozalbirroja) February 29, 2020

De tweede periode daarentegen werd gedomineerd door Bologna. Stefano Denswil, ex-Club Brugge, scoorde in de 53ste minuut de aansluitingstreffer, maar de VAR keurde het doelpunt af. Even later scoorde ook Tomiyasu, ex-STVV, maar ook hier werd het doelpunt afgekeurd. Het bleef dus 2-0.

Lazio heeft nu twee punten voorsprong op Juventus en 8 punten voorsprong op Inter. De ploeg van Lukaku heeft echter nog twee wedstrijden in te halen. Dit weekend blijft de ploeg van Immobile al zeker aan de leiding, aangezien de wedstrijd tussen Juventus en Inter is uitgesteld.