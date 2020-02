Roeselare legt zich neer bij POIII: "Ik kan de spelers niets verwijten"

De verslagenheid bij Roeselare-coach Christophe Gamel was begrijpelijkerwijs erg groot na afloop van de partij tegen Lommel. Roeselare speelde niet goed, maar miste enkele opgelegde mogelijkheden. Gevolg: voorlaatste plaats en POIII tegen Lokeren.

Zwaar teleurgesteld nam Gamel plaats voor het perspraatje na afloop van de match tegen Lommel. "Mijn spelers hebben zo hard gestreden vanavond. We hebben Lommel in de problemen gebracht, maar we zijn niet in onze opdracht geslaagd: scoren."

"Dat we nu in POIII beland zijn, is een immense teleurstelling. We hebben kansen genoeg gehad om ons te redden, en dan spreek ik niet enkel over vandaag."

"Toch kan ik mijn jongens niets verwijten. Ze hebben er alles aan gedaan, maar het is net niet gelukt. We moeten zo snel mogelijk de kopjes leegmaken en hard blijven werken met maar een doel voor ogen: degradatie vermijden", besluit Gamel, die pas erg laat in de wedstrijd offensiever ging spelen.