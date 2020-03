Crisisvergadering Serie A: coronavirus brengt hele competitie in gevaar

De Serie A houdt woensdag een crisisvergadering over de gevolgen van het coronavirus. Na alle afgelastingen vrezen de clubs dat het wedstrijdschema van de competitie zodanig verstoord zal geraken dat de competitie niet afgewerkt kan worden.

Tot dusver zijn er door het coronavirus 10 wedstrijden uitgesteld in de Serie A, waaronder de topper Juventus-Inter van afgelopen weekend. Italië heeft van alle landen in Europa de meeste besmettingen met het virus, 34 mensen zijn er zelfs al overleden. De Italiaanse regering heeft beslist dat wedstrijden in drie regio's nog altijd achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, zonder supporters.

De regio Piemonte, waarin Turijn ligt, is ondertussen geen risicogebied meer voor de Italiaanse regering. Supporters mogen dus woensdag naar de halve finale in de beker gaan kijken tussen Juventus en AC Milan, maar Juventus heeft al wel gezegd dat ze geen supporters uit de drie risicoregio's zullen toelaten.