Exact twee jaar geleden overleed Davide Astori, in mei krijgt Romelu Lukaku een naar de Italiaan vernoemde trofee

Zowel Fiorentina (109 wedstrijden) als Cagliari (179 wedstrijden) maakten al snel duidelijk dat er nooit nog iemand met zijn nummer 13 zou spelen voor de club. Heel wat clubs herdenken de voormalige international vandaag.

Er werd ook een fair-playtrofee naar hem genoemd. Romelu Lukaku zal die in mei krijgen omdat hij in december zijn zeventienjarige ploegmaat Sebastiano Esposito een strafschop gunde.

😢 On this day two years ago, Davide Astori tragically passed away at the age of just 31.



He remains in our hearts, and will never be forgotten.



❤️️🖤 pic.twitter.com/HzGX68DOfH