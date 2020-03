Roberto Martinez langer bondscoach? "Deadline voor beslissing is de start van het EK"

Wat brengt de toekomst voor Roberto Martinez. De bondscoach van de Belgische nationale ploeg kan op interesse rekenen na het succesvolle WK en is bereid om zijn contract te verlengen.

Roberto Martinez zou volgens Het Nieuwsblad akkoord zijn met de voorwaarden om zijn contract als bondscoach bij de Rode Duivels te verlengen. Ten eerste zou zijn loon minstens verdubbeld worden. Nu krijgt hij 1,2 miljoen euro per jaar. Daarnaast zou er ook een opstapclausule worden geïmplementeerd.

Ook langer technisch directeur?

Witte rook over een contractverlenging is wellicht nog niet voor de komende dagen of weken, maar de Spanjaard hing er wel een deadline aan vast. "Het zal hoe dan ook een goede beslissing voor België zijn, daar ben ik zeker van. De start van het EK is de deadline. Onze bedoeling is een goed antwoord te geven, niet een snel antwoord."

Martinez zei bij het dagblad ook dat hij technisch directeur wil blijven. Hij werd dat nadat Chris Van Puyvelde in 2018 naar China vertrok. De KBVB zoekt al een poos naar iemand om die positie in te vullen, maar stelde nog niemand aan.