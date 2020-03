Afzondering is niet de enige reden waarom Beerschot de promotiefinale in Nederland voorbereidt

Beerschot werkt zondag in eigen huis de heenmatch van de promotiefinale tegen Oud-Heverlee af. De Kielse Ratten willen niet voor de derde opeenvolgende keer aan het kortste eind trekken en lieten niets aan het toeval over.

Toen Beerschot zich door de zege tegen Lokeren en de nederlaag van Westerlo plaatste voor de promotiefinale riep trainer Hernan Losada zijn troepen bij elkaar. Hij lichtte zijn jongens in dat de groep op ministage naar Nederland ging. Woensdag vertrekken, vrijdag terug.

De reden voor die verhuis: een klein beetje afzondering, vooral de staat van de velden. De trainingsvelden van Beerschot hebben geleden onder de weersomstandigheden van de voorbije weken en liggen er alles behalve ideaal bij.

De trainingen in de aanloop naar de terugmatch vinden wellicht plaats op het eerste veld. Al moet er daarrond nog wel een akkoord gevonden worden met de terreinverzorgers. Beerschot en OHL komen immers ook nog in play-off 2 in actie. De Pro League beoordeelt de velden na elke match en Beerschot wil (zoals vorig jaar) geen mal figuur slaan.