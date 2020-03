Topchirurgen genoeg in Europa, maar Real Madrid heeft een héél specifieke reden om Hazard naar Dallas te sturen

De blessure van Eden Hazard is dezer dagen voorpaginanieuws in België én Spanje. Maar waarom stuurt Real Madrid de Rode Duivel naar de Verenigde Staten? Dat heeft een heel specifieke reden.

Er zijn topchirurgen genoeg in Europa, maar Real Madrid stuurt Eden Hazard naar Dallas voor de enkeloperatie. De reden is dr. Dan Cooper. De chirurg in kwestie is hoofd van de medische staf bij de Dallas Cowboys en heeft nauwe banden met de Dallas Mavericks.

En vooral de link met het NBA-team is belangrijk. Volgens Het Laatste Nieuws vergelijkt De Koninklijke haar laatste Galactico namelijk met een basketbalspeler. Als Hazard met zijn rug naar doel staat en vervolgens van zijn tegenstander wegdraait, staat zijn lichaam loodrecht op zijn voet.

Typische blessure voor basketballers

En dat is een typische beweging voor basketballers. Ook de bijhorende enkelblessure komt regelmatig voor in de NBA. Zo was het zelfs dr. Cooper die de enkel van NBA-vedette Dirk Nowitzki kon oplappen. En dat moet hij nu ook voor Hazard doen.