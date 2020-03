De lappenmand zat al vol, maar OH Leuven ziet een sterkhouder opnieuw uitvallen voor de finalewedstrijden tegen Beerschot

Beerschot en OH Leuven beginnen zondag aan het tweeluik dat moet bepalen welke club volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League mag aantreden. Vooral de Leuvenaars hebben kopzorgen.

Het was al langer duidelijk dat Samy Kehli in de lappenmand ligt. Ook achter de namen van Stallone Limbombe en Derrick Tshimanga staat al langer een vraagteken. Het lijkt er steeds meer op dat OH Leuven voor het duo op de terugwedstrijd mikt.

Maar er is nog meer slecht nieuws. Ook Sasha Kotysch zal er niet bij zijn. De verdediger - een schat aan ervaring op het hoogste niveau - is hervallen in zijn enkelblessure. Zijn seizoen lijkt nu helemaal voorbij.