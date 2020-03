Twee achterhaalde clichés over de promotiefinale, een derde spreekt héél licht in het voordeel van Beerschot

Nog even en Oud-Heverlee Leuven en Beerschot mogen onderling gaan bepalen welke van de twee ploegen er volgend jaar in de Proximus League voetbalt. Over het algemeen bestaan er twee cliché's over die promotiefinale.

Cliché 1: Winnaar van 2e periode is favoriet

De ploeg die de tweede periodetitel op zak heeft gestoken duikt doorgaans met een goede flow de promotiefinale in. Bij de eerste twee edities was dit het geval, maar vorig seizoen kon Beerschot die lijn niet doortrekken. Dit jaar plaatste Beerschot zich opnieuw als tweede voor de finale. Kan het die lijn van de tweede periode nu wel doortrekken?

Geschiedenis: Antwerp promoveerde als eerste sinds de invoering van de nieuwe competitieformule. Zij wonnen in 2017 de tweede periode en zegevierden in de finale tegen Roeselare. Cercle Brugge overkwam in 2018 hetzelfde tegen Beerschot. In 2019 doorbrak KV Mechelen het cliché tegen Beerschot.

Cliché 2: De ploeg die op verplaatsing begint is in het voordeel

Dit is geen cliché dat uitsluitend betrekking heeft op de promotiefinale, maar op alle dubbele confrontaties in het format van knock-out. "Op verplaatsing beginnen om het thuis af te maken", luidt het cliché. De Pro League schenkt dat 'thuisvoordeel' aan de ploeg die het hoogst is geëindigd in de algemene rangschikking. Dit jaar is dat OHL. Zij pakten 46 punten op 28 matchen, Beerschot 43.

Geschiedenis: Roeselare slaagde er in 2017 niet in om het tegen Antwerp af te maken. De schade in de Bosuil, 3-1 voor RAFC, bleek te groot om in te halen. Een jaar later kon Cercle Brugge het wel afmaken in eigen huis. Cardona maakte toen de bevrijdende treffer met een strafschop in de laatste minuut. Ook vorig jaar viel de beslissing pas in het slot. Toen gaf Tainmont 10 Kielse Ratten de genadeklap.

Onderlinge duels

Wat tot op heden nog wel klopt is dat de ploeg die in de onderlinge confrontaties doorheen het seizoen aan het langste eind trok ook de uiteindelijke promovendus was. Antwerp won drie onderlinge matchen tegen Roeselare, Cercle ook drie keer tegen het toenmalige Beerschot-Wilrijk. Vorig jaar was het verschil tussen Malinwa en Beerschot kleiner: twee gelijke spelen, een 1-0 voor Beerschot en een 3-0 voor Mechelen.

En nu? In dit jaar is de verhouding quasi gelijk. In de eerste periode ging Leuven winnen op het Kiel (1-2) en zegevierde het ook aan Den Dreef (3-0). In de terugronde pakte Beerschot thuis (2-1) en op verplaatsing (0-3) de volle buit... Een licht voordeel voor de Mannekes dus op basis van uitdoelpunten.