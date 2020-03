Uitstekend nieuws voor wie promotiefinale wil volgen

Beerschot en Oud-Heverlee Leuven strijden in de promotiefinale van 1B om een plaatsje in 1A. de finale belooft andermaal een strijd op het scherpst van de snee te worden.

zondagnamiddag (16u) ontvangt Beerschot de Leuvenaars, volgende week zaterdag (20u30) wordt de terugwedstrijd gespeeld aan Den Dreef.

De tickets vliegen alvast de deur uit, maar ook voor wie geen kaartje kan bemachtigen of de wedstrijden gewoon op tv wil volgen is er goed nieuws. Beide wedstrijden kunnen ook niet enkel via Proximus, maar ook via Telenet worden gevolgd.