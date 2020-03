Losada windt er geen doekjes om: "Het zou hypocriet zijn om nu achter clichés te schuilen! Wij willen winnen, zij willen winnen, het is een finale"

Twee overwinningen voor Oud-Heverlee Leuven in de eerste periode, twee overwinningen voor Beerschot in de tweede. In de onderlinge duels hielden de periodekampioenen elkaar in evenwicht en nu mogen ze in twee keer 90 minuten onderling uitmaken wie straks naar eerste klasse A mag.

De belangen zijn groot en de zenuwen zullen groot zijn. Van het favorietenspelletje wil Hernan Losada niet weten, maar om een zaak windt de Argentijn geen doekjes: "Wij willen winnen". En dan heeft hij het niet alleen over de finale over twee matchen, maar ook over de heenmatch in het eigen Kiel.

"Ik weet niet met welk plan Leuven hier gaat komen spelen. De kans bestaat dat het gesloten gaat zijn, want er zijn 180 minuten en er is nog altijd die terugmatch. Maar wij gaan zondag proberen te winnen, zoals ik dat al elke match heb geprobeerd dit seizoen", was Losada ambitieus.

13 procent

Over het veelbesproken interview van Losada bij Proximus Sports, waarin hij stelde dat Beerschot 13% kans had om te promoveren, wou hij ook nog iets kwijt. "Het is aan jullie, de pers en de analisten, om daar cijfers op te plakken. Eerst was het 10%, nu al ongeveer fifty-fifty. Dat beschouw ik als een mooie erkenning. Ik heb 13% gezegd omdat het een mooi cijfer is voor de club (het stamnummer van Beerschot is 13, nvdr.)", legde hij uit.

Vrijdag trainde Beerschot een voorlaatste keer en dat deed het in het eigen stadion, nadat het twee dagen in Nederland had getraind om betere velden te hebben. Voor Losada mag het al snel zondag zijn, want hij verwacht een groot voetbalfeest. "Het wordt een feest voor het Belgisch voetbal. We moeten er met z'n allen proberen van te genieten. Wij willen winnen, zij ook! Het is een finale! Het zou hypocriet zijn om clichés boven te halen nu we op twee matchen van promotie staan."