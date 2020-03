🎥 Nog twee dagen: OHL maakt zich op voor promotiefinale

Het is nog tot zondag wachten op de heenwedstrijd van de promotiefinale in 1B. OHL keerde na een ministage terug naar Leuven en opende vrijdagochtend (voor even) de poorten van het trainingscomplex.

Dat er de nodige persbelangstelling was, was de spelers niet ontgaan. Vooral Darren Keet vroeg zich luidop af: "Wat gebeurt er? Staat er dit weekend een belangrijke wedstrijd op het programma, of zo?", knipoogde de Zuid-Afrikaan. Na enkele rondjes loslopen schotelde de physical coach de Leuvense selectie een doorgedreven warming up voor. Wanneer assistent Hans Visser de groep op sleeptouw nam voor het vervolg van de training, werd de pers vriendelijk, maar kordaat naar de uitgang verwezen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Beerschot - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (08/03).