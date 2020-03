Voorzitter Italiaanse voetbalfederatie: "Als dat gebeurt, kan de competitie opgeschort worden"

Het coronavirus heeft al voor heel wat opschudding gezorgd in de Italiaanse sportwereld. In het voetbal worden de wedstrijden voorlopig achter gesloten deuren gespeeld, maar daar kan wel verandering in komen zegt Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalfederatie.

Al enkele weken lang worden de Serie A-wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld door het coronavirus, maar volgens Gravina kan het nog erger worden: "Het is realistisch dat een speler het virus krijgt en in dat geval is alles mogelijk.", geeft de voorzitter van de Italiaanse voetbalfederatie mee. "We zullen de gepaste maatregelen nemen als dat gebeurt en dan pas kunnen we de impact bespreken. De kans bestaat dat de competitie dan wordt opgeschort, we kunnen niets uitsluiten.", klinkt het onheilspellend.