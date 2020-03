Peter Willems (OHL) niet zonder zorgen voor terugmatch: "Daar gaan we zeer streng tegen optreden"

OHL maakt zich klaar voor de eerste van twee finales. Zondag wacht de heenwedstrijd op het Kiel, dat tot de nok gevuld zal zijn. Volgende week zaterdag staat de terugwedstrijd in Leuven op het programma's. En ook de ticketverkoop voor die partij loopt als een trein.

Maar liefst 12000 toeschouwers zullen zondag de heenwedstrijd van de promotiefinale bijwonen. En dat hadden er gerust heel wat meer kunnen zijn, liet Peter Willems (CEO OHL) weten. "We hebben helaas nog heel veel supporters moeten teleurstellen. Ik hoop echt dat we er allemaal samen twee keer een waar voetbalfeest van kunnen maken."

Volgende week zaterdag staat de terugwedstrijd op het programma. De ticketverkoop voor die westrijd loopt intussen erg gesmeerd. "Op vrijdagmiddag waren er nog slechts 1200 tickets beschikbaar. We zullen dus voor de eerste keer sinds heel lang nog eens in een uitverkocht stadion spelen in eigen huis."

Toch bezorgt de ticketverkoop Peter WIllems ook de nodige kopzorgen. "Zoals bekend zijn er heel wat Beerschot-fans die tickets in de thuisvakken hebben proberen te kopen. Deze mensen kregen hun geld teruggestort en hun tickets werden uiteraard geannuleerd."

"Daarnaast is er iets wat me meer zorgen baart: blijkbaar zijn er ook Leuvense fans die tickets bestellen en deze daarna doorverkopen aan fans van Beerschot. We stellen, samen met de politie en lokale autoriteiten, alles in het werk om deze mensen op te sporen. Mensen die met zulke tickets het stadion betreden zullen het stadion niet mogen betreden. We zullen hier zeer streng tegen optreden", besluit de CEO van OHL.