Week voor de match van de waarheid komt OHL met fantastisch nieuws: den Dreef zit vol

Morgen zit het Kiel afgeladen vol voor de komst van OH Leuven in het teken van de heenmatch van de finalewedstrijden. Maar ook de Ratten zullen volgende week op een warme ontvangst mogen rekenen.

OHL laat immers weten dat het King Power Stadion helemaal uitverkocht is. Alle 10.000 plaatsen zijn aan de man gebracht. Dat had wel wat voeten in de aarde, want veel Beerschot-fans probeerden een ticket te kopen in de Leuvense vakken. Het uitvak is immers maar 600 plaatsen groot en de vraag was vele malen groter.

Wie er wat geld voor over heeft, kan wel nog één van de laatste 50 dug-outarrangementen kopen.