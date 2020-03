"Alle aanvallers waren vermist": Lukaku krijgt lage beoordeling na matige topper, maar heeft al krediet opgebouwd

Romelu Lukaku en Inter hebben een slechte zaak gedaan door te verliezen van Juventus met 2-0. Zo zien ze de Oude Dame én Lazio Roma verder weglopen in het klassement. Lukaku zelf was zo goed als onzichtbaar. Dan kan je in Italië al eens afgemaakt worden in de sportkranten.

De vernietigende commentaren bleven echter uit. Een hoge beoordeling zat er wel niet. La Gazzetto dello Sport heeft Lukaku een 5 gegeven. "Zat lang opgesloten tussen zwart-witte spelers. Kreeg amper een bal, bewoog te weinig en kon zijn power niet uitspelen", klinkt de verklaring voor die quotering. Geen lof dus deze keer, maar ook geen ellenlange analyses om aan te geven dat hij een belabberde partij speelde. "Lautaro was niet beter dan hem", vonden ze analisten van de roze sportkrant. Il Peggiore duidde Lukaku wel aan als grootste teleurstelling bij Inter. Zeventien doelpunten De algemene toon was wel dat het resultaat er kwam door de sterkte van Juventus en het collectieve falen bij Inter. "Alle aanvallers waren vermist." Big Rom werd dus zeker niet geviseerd. Een teken ook van het krediet dat hij al opgebouwd heeft in de Serie A. Met zijn zeventien doelpunten heeft de Rode Duivel zijn ploeg immers al veel mooie momenten bezorgd.