Dembélé stopt als Rode Duivel, maar: "Martinez wilde me mee naar het EK. En daarna kon ik rustig stoppen"

Moussa Dembélé is defenitief Rode Duivel af. De middenvelder heeft officieel gecommuniceerd over het afgesloten hoofdstuk als international. "Al was het voor mezelf eigenlijk al een tijdje duidelijk."

Moussa Dembélé verliet Tottenham Hotspur om voor het Chinese Guangzhou R&F te voetballen. De Antwerpenaar had aanbiedingen genoeg, maar koos ervoor om zijn knoken iets meer rust te geven. “Ik heb Roberto Martinez al gebeld toen ik naar China vertrok”, geeft Dembélé extra uitleg bij zijn keuze. “De bondscoach stelde echter voor om een jaar te wachten om te kijken hoe ik me er zou voelen. Martinez wilde me mee naar het EK. En daarna kon ik rustig stoppen.” Ik heb niet aangekondigd dat ik zou stoppen met de nationale ploeg, maar voor mezelf was het eigenlijk al een tijdje duidelijk In zijn hoofd had Dembélé de beslissing echter toen al gemaakt. “Martinez heeft me regelmatig gebeld om te informeren, maar dat is nu al een tijdje geleden. Ik heb niet aangekondigd dat ik zou stoppen met de nationale ploeg, maar voor mezelf was het eigenlijk al een tijdje duidelijk.”