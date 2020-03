Oud-trainer Beerschot zag publiek op het Kiel zijn rol spelen: "Als trainer weet je dat je naar oorlogsgebied komt"

Issame Charaï moedigde Beerschot afgelopen zondag aan van in de tribune. De voormalige assistent van Marc Brys op het Kiel zag hoe de supporters van de Ratten een belangrijke rol speelden.

OH Leuven wist wat wat hen te wachten stond en paste zich aan. “De sfeer op het Kiel was zondag gewoon top”, aldus Charaï in GvA. “Als trainer besef je dat je naar oorlogsgebied komt, dan begin je sowieso wat behoudender aan een wedstrijd."

Daarnaast veranderde Vincent Euvrard ook het systeem. "Leuven probeerde zich met een 3-5-2 voor rust ook te spiegelen aan Beerschot om centraal alles dicht te houden en de snelheid uit de wedstrijd te halen. In de tweede helft speelde OHL al iets hoger en ook in de terugmatch zal het zeker aanvallender voor de dag komen."