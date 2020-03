Flinke streep door de rekening van Wolf: Genkse smaakmaker van afgelopen weken komt dit seizoen niet meer in actie

KRC Genk heeft in aanloop naar het levensbelangrijke duel met KV Mechelen een flinke domper te verwerken gekregen. De Limburgers zien één van de smaakmakers van de jongste weken voor lange tijd uitvallen.

Kristian Thorstvedt blesseerde zich afgelopen zaterdag in Oostende aan zijn linkervoet. In eerste instantie leek de blessure mee te vallen, maar na onderzoek blijkt die toch ernsitger dan aanvankelijk gedacht. De 20-jarige Noor heeft een breukje opgelopen in de linkervoet, meldt Genk op zijn digitaal huis.

Brute pech voor de Limburgers, dat ook recent Dewaest kwijtspeelde met een blessure. Het wordt puzzelen voor Hannes Wolf komende zondag voor het allesbepalende duel voor Play-Off 1 tegen KV Mechelen.