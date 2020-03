OH Leuven doet oproep aan fans voor indrukwekkende erehaag: "We hebben jullie nodig"

Bij OH Leuven staat alles momenteel in het teken van de terugwedstrijd van de promotiefinale. De Leuvenaars moeten een 1-0 achterstand ophalen, en kunnen alle steun van hun supporters gebruiken.

OHL doet op hun digitaal huis een duidelijke oproep naar hun fans en geven ook nog wat informatie mee omtrent de randactiviteiten bij de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Erehaag

"In het Olympisch Stadion stonden honderden Ratten zondagmiddag de spelersbus op te wachten. De Beerschotfans vormden zo een erehaag voor de spelers. We roepen het Leuvense legioen op om zaterdagavond minstens even goed te doen. We hebben jullie nodig!"

"Verzamel aan de Fanshop (ingang Tribune 1) en wacht de spelersbus daar op in grote getale. Rond 19u zou de spelersbus het stadion moeten binnenrijden. Moedig onze jongens luid aan, maar vermijd elk contact. We willen immers geen risico’s lopen in tijden van Coronavirus."

Randanimatie

"Wie enkele maanden geleden present gaf op de OHL-Kerstmarkt weet dat De Rammenas ook zaterdag voor ambiance zullen zorgen. Deze liveband geeft vanaf 18u45 het beste van zichzelf. Eerder een fan van Discobar de Zalmkes? Dan moet je zaterdag in Tribune 4 zijn."

"Uiteraard vergeten we ook onze jonge fans niet. Naast de Stella Artois Lounge komt er een heuse PlayStation Room. Vanaf 18u45 toont freestyler Martijn Debbaut zijn kunstjes met de bal. De allerjongsten kunnen zich uitleven in het reuzenspringkasteel of in de speedcage."