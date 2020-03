Blijft jong talent van Manchester United dan toch gewoon bij Engelse topclub?

Bij Manchester United werken ze aan de toekomst. Tahith Chong, een jonge Nederlander, zou namelijk op het punt staan om zijn contract te verlengen. Eerst leek hij lang naar Inter te trekken als vrije speler, maar de Italiaanse topclub wil hem meteen uitlenen. Chong ziet een uitleenbeurt niet zitten.

Een paar weken geleden zag het er niet naar uit dat Chong zijn contract bij Manchester United ging verlengen. Hij leefde op voet van oorlog met Solskjaer en hij wilde in de zomer vertrekken als vrije speler. Inter wilde hem maar al te graag binnenhalen.

Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Inter had een akkoord met Chong, maar de Italiaanse topclub wil hem uitlenen en Chong ziet zoiets niet zitten. Manchester United zou van de problemen tussen beide partijen willen profiteren door hem een nieuw contract aan te bieden.

Chong zou bij Manchester United kunnen bijtekenen tot 2025 en het ziet er ook naar uit dat een nieuwe deal in de maak is. Hij speelde dit seizoen al 14 wedstrijden in alle competities samen voor de eerste ploeg van Manchester United en daarin scoorde hij 2 doelpunten.