Exit Liverpool! Titelverdediger laat zich in de verlengingen twee keer verrassen door Marcos Llorente

De twee finalisten van de vorige editie van de Champions League zijn allebei al uitgeschakeld in de 1/8 finale. Tottenham werd genekt door RB Leipzig, Liverpool beet zijn tanden stuk op Atlético Madrid.

Liverpool kon in de heenwedstrijd tegen Atlético geen schot tussen de palen lossen, maar in Anfield maakte Wijnaldum er al in de eerste helft 1-0 van. De thuisploeg verzamelde nog een resem kansen, maar doelman Oblak gaf zich niet gewonnen, waardoor we naar verlengingen gingen.

Daarin zette Roberto Firmino zijn team al snel op voorsprong, maar nog geen drie minuten later maakte Marcos Llorente er al snel 2-1 van, na slecht uitverdedigen van doelman Adrián. Nog voor de eerste verlenging voorbij was kon invaller Llorente Adrián andermaal verschalken van buiten de grote rechthoek.

De tijd tikte weg in het voordeel van de Madrilenen en toen de thuisploeg de hoop al had opgegeven maakte Morata er nog 2-3 van. Van de vier halvefinalisten van vorig jaar blijft alleen FC Barcelona nog over en zij zijn nog niet klaar met Napoli. Ajax werd in de groepsfase al uitgeschakeld. Exit Divock Origi, Yannick Carrasco bekert verder.