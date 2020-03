🎥 Gekke taferelen! PSG-fans mogen niet in het stadion dus zorgen ze buiten voor een geweldige sfeer

Die maatregel werd getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De meest fanatieke fans van PSG lieten het echter niet aan hun hart komen en trokken toch naar het stadion.

Niet om binnen te dringen en toch naar de match te kijken, maar wel om hun ploeg te steunen toen ze aan het Parc des Princes arriveerden. Dat leverde de volgende, indrukwekkende taferelen op.

#PSG fans are still showing out properly for their squad! 🎆🎇#PSGBVB



📽: @B_Quarez pic.twitter.com/NLI2o9mmna