Genk luistert naar de Pro League en treft een waslijst maatregelen: geen eten en drinken te verkrijgen in het stadion

Racing Genk bereidt zich voor op de komst van KV Mechelen naar de Luminus Arena in tijden van het coronavirus. De landskampioen treft de nodige maatregelen.

In samenspraak met de burgemeester en de gouverneur ad-interim heeft Racing Genk besloten om flink wat maatregelen te treffen nu het coronavirus zich aan het uitbreiden is in ons land. "We nemen als voetbalclub onze verplichtingen op ten aanzien van onze supporters en de maatschappij", klonk het in een mededeling.

Pat Krimson

De toeschouwers zijn nog steeds welkom in de Luminus Arena, maar worden verzocht om zich meteen naar hun plek in het stadion te begeven. Verder blijven ook alle interne ruimtes (Themacafé, ticketshop, loketten en de fanshop) gesloten. Na de partij zal er ook geen persconferentie zijn. Alle eet-en drankgelegenheden binnen de stadionmuren blijven gesloten. De standen buiten zijn wel open. Er zijn er zelfs meer dan gewoonlijk het geval is.

Een toiletbezoek kan uiteraard wel. "We vragen u om deze zo efficiënt mogelijk te bezoeken en de richtlijnen van de stewards ter plekke te respecteren", luidde het in het persbericht. Voor de match komt Pat Krimson het publiek opwarmen. Tijdens de rust is er ook een DJ "zodat je gewoon op je zitje kan blijven zitten".