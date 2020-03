Europa League ook in de problemen: Getafe weigert af te reizen naar Milaan (ze geraken sowieso toch niet terug)

De UEFA wordt onder druk gezet om met een duidelijk signaal naar buiten te komen. In de Europa League staan donderdag twee Spaans-Italiaanse duels op het programma. Getafe moet naar Milaan om Inter partij te geven, maar voorzitter Angel Torres is dat niet van plan.

De Spaanse regering heeft alle vluchten vanuit Italië opgeschort tot 25 maart door de corona-uitbraak. AS Roma kan wel onrechtstreeks naar Sevilla reizen en Getafe geraakt ook in Milaan, maar niet meer terug.

De clubs zijn dan ook bezorgd voor de gezondheid van hun spelers en de mensen met wie ze daarna in contact gaan komen. Getafe-voorzitter Torres weigert dan ook naar Milaan te reizen.

"Tenzij er nog veel verandert, zullen wij niet naar Milaan reizen. Als we daardoor verliezen, dan is dat maar zo. Ik wil geen risico's nemen", vertelde hij aan Onda Cero. "We hebben de UEFA om een alternatief gevraagd en hebben ook de Spaanse voetbalbond gecontacteerd."