KV Mechelen en het spook van de laatste speeldag

Voor KV Mechelen is het zondag op het veld van Racing Genk alles of niets in de strijd om het laatste Play-Off 1-ticket. Na het gelijkspel thuis tegen Eupen van afgelopen week hebben ze zichzelf serieus in de voet geschoten, vooral door Anderlecht opnieuw in de race te laten komen.

Maar KV Mechelen heeft het zo niet met alles of niets wedstrijden op de laatste speeldag. De laatste drie jaar liep het toen telkens slecht af voor Malinwa.

2016/2017

KV Mechelen deed in 2016-2017 ook mee in de strijd om Play-Off 1. Het moest een punt halen bij AA Gent om Charleroi van de zesde plaats te duwen. Spijtig genoeg voor Malinwa werd er met 3-0 verloren van Gent en eindigde KV Mechelen op plaats 7.

2017/2018

In het seizoen 2017/2018 degradeerde KV Mechelen uit 1A. Op de laatste speeldag stond KV Mechelen gedeeld laatste met Eupen maar door een beter doelalsdo stond KV voorlaatste. Eupen won met 4-0 van Moeskroen, met een opvallende rol voor de Japanner Toyokawa die een hattrick scoorde. KV Mechelen won slechts met 2-0 van Waasland-Beveren en zo sprong Eupen over Mechelen en viel het doek over KV in de Jupiler Pro League.

2018/2019

In 1B ging het KV Mechelen voor de wind en won het overtuigend de eerste periode. Ook in de tweede periode streden ze mee om de titel. Als één ploeg beide periodes wint, moeten er geen finalewedstrijden gespeeld worden in 1B. Iets wat nog nooit gebeurd was, maar waar KV tot in staat leek te zijn. Op de laatste speeldag stond Beerschot-Wilrijk één punt voor op KV. Maar beide ploegen speelden gelijk, waardoor KV Mechelen de tweede periode niet won. Uiteindelijk won het wel de finalewedstrijden van Beerschot-Wilrijk waardoor ze toch promoveerden.

2019/2020

KV Mechelen staat nu op plaats 6 in de rangschikking met nog 1 wedstrijd te gaan. Die wedstrijd is wel op het veld van Racing Genk. De winnaar van het onderlinge duel speelt zeker Play-Off 1. Bij een gelijkspel hangt het af van het resultaat van Anderlecht bij STVV. Als Anderlecht wint van STVV, springt het over KV Mechelen en Racing Genk naar plaats 6.