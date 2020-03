Goed nieuws voor Manchester United: sterspeler zou volgende week opnieuw aansluiten

Solskjaer had op de persconferentie voor de wedstrijd tegen LASK goed nieuws voor de supporters van Manchester United. Paul Pogba zou volgende week de groepstrainingen kunnen hervatten en dus komt een terugkeer dichtbij.

Na het uitschakelen van Club Brugge neemt Manchester United het vanavond op tegen LASK (een oude bekende van Club Brugge) in de Europa League. Tijdens een persconferentie gaf Ole Gunnar Solskjaer een update over zijn team en hij had ook iets te zeggen over Paul Pogba.

Volgens de Noor zou de middenvelder snel een comeback kunnen maken: "Paul is dicht bij een comeback, maar hij is er nog niet klaar voor. Hij heeft nog niet met de groep getraind, maar het zou volgende week moeten gebeuren. Hij heeft tijd nodig om te trainen en om terug in vom te geraken."

Pogba werd op 7 januari geopereerd aan zijn rechter enkel en als alles goed gaat, kan hij aan het eind van de maand opnieuw wedstrijden spelen. Goed nieuws voor Manchester United, maar ook voor Frankrijk met het oog op het WK.