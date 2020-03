POLL: Wie zien we volgend jaar in 1A: OH Leuven of Beerschot

Zaterdagavond weten we welke ploeg volgend jaar opnieuw in eerste klasse A zal aantreden: Beerschot of Oud-Heverlee Leuven. De Kielse Ratten hebben alvast een krappe bonus (1-0) te pakken, maar OHL geniet zaterdag van het thuisvoordeel. Het kan met andere woorden nog alle kanten op.

Beerschot verzuimde zondag vooral in de eerste helft om meer dan een keer te scoren. Trainer Hernan Losada liet achteraf dan ook weten dat hij ontgoocheld was in het resultaat, maar dat hij wel tevreden was met de prestatie. 1-0 is hoe dan ook een verraderlijk resultaat om te terugmatch mee aan te vatten.

Doelman Laurent Henkinet was de beste man bij de Vlaams-Brabanders. Hij zag dat zijn ploeg het evenwicht herstelde in de tweede helft en dat gaf hem vertrouwen voor de terugmatch, net zoals het feit dat Beerschot al eens een 1-0 uit handen heeft gegeven in de terugmatch van de promotiefinale (2018).

Onderlinge resultaten dit seizoen:

Periode 1

16/8 OHL - BEE: 3-0

28/9 BEE - OHL: 1-2

Periode 2

15/11: OHL - BEE: 0-3

14/2: BEE - OHL: 2-1

Promotiefinale

8/3: BEE - OHL: 1-0

14/3: OHL - BEE: ???

Ook uit de onderlinge duels komt er geen favoriet voort. Het momentum lijkt met drie opeenvolgende, onderlinge zeges bij Beerschot te liggen, maar in 90 minuten (en misschien wel verlengingen en strafschoppen) kan alles.

Wie zal er volgens u zaterdag aan het langste eind trekken? Laat het ons weten in onderstaande poll en discussieer mee in de comments.