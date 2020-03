Beslissing van KBVB heeft gevolgen voor promotiefinale: geen thuisvoordeel OHL, geen groot scherm voor Beerschot

De beslissing van de KBVB om alles professionele voetbalwedstrijden van dit weekend achter gesloten deuren te laten doorgaan zorgt voor een apart gegeven.

Zo zal er in de promotiefinale tussen 1B maar een ploeg van het thuisvoordeel kunnen genieten. Beerschot won de heenmatch in het Kiel voor eigen volk met 1-0, maar OHL zal de terugwedstrijd voor een leeg stadion moeten spelen. Geen twaalfde man dus voor de Vlaams-Brabanders.

UPDATE CORONAVIRUS:



OH Leuven verneemt de beslissing van de Pro League en de KBVB om de terugwedstrijd van de dubbele promotiefinale tegen Beerschot achter gesloten deuren te spelen.



OH Leuven verneemt de beslissing van de Pro League en de KBVB om de terugwedstrijd van de dubbele promotiefinale tegen Beerschot achter gesloten deuren te spelen.

Ook in Antwerpen zorgt de beslissing voor problemen. Beerschot had al meer dan 5.500 tickets verkocht aan abonnementhouders om de wedstrijd in het stadion op een groot scherm te volgen. De woordvoerder van Beerschot bevestigde donderdag bij Gazet van Antwerpen dat hij ervan uit ging dat het evenement niet mag doorgaan.