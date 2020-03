🎥 Jürgen Klopp haalt uit naar supporters Liverpool: "Doe jullie handen weg, idioten!"

Wanneer de spelers uit de catacomben kwamen, wilden de supporters van Liverpool namelijk een handje. In tijden van het coronavirus uiteraard geen goed en ook Jürgen Klopp was niet te spreken over deze actie.

Toen hij voorbij de supporters wandelden was hij zichtbaar geërgerd en hij haalde naar hen uit. "Doe jullie handen weg, idioten!" was de duidelijke taal van de manager van Liverpool. Bekijk hieronder de beelden:

🔴 Liverpool fans wanted to shake Jurgen Klopp's hand when he entered the stadium told them: "Put your hands away you fu**ing idiots!"



